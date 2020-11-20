Житель Нижнекамска осужден на 14 лет за попытку подрыва железнодорожных путей

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жителя города Нижнекамск в Татарстане суд приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет наказания в тюрьме, оставшегося срока - в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1,5 года за попытку подрыва железнодорожных путей в Тукаевском муниципальном районе республики. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс- службе управления ФСБ по Татарстану.

"Решением Центрального окружного военного суда Шамшутдинов Р. Н. приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет наказания в тюрьме, оставшегося срока - в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Приговор вступил в законную силу, подчеркнули в пресс- службе ведомства.