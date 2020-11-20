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Сергунина: в 2020 году технологическому бизнесу Москвы одобрены субсидии и гранты на 875 млн рублей

16:14 20.11.2020

Московские власти в нынешнем году одобрили выплаты столичным технологическим компаниям в виде субсидий и грантов на сумму примерно 875 млн руб. По словам заместителя мэра, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, в мегаполисе уделяют большое внимание развитию технологичных отраслей. 

«Город создает для них инфраструктуру, формирует мощную систему подготовки кадров, предоставляет субсидии и гранты. С начала 2020 года для поддержки бизнеса в сфере высоких технологий одобрены выплаты на сумму около 875 млн руб.», - отметила вице-мэр.

По данным столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, финансовая поддержка оказана 225 технологическим проектам. Например, предоставили субсидии на оборудование для резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера, субсидии на инжиниринг, а также гранты на реализацию комплексных инновационных проектов.

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