5 миллионов детей приняли участие в проектах благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее" за пять лет
18:40 20.11.2020
В ноябре 2020 года Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее" отмечает пятилетие. За эти годы участниками проектов и программ фонда стали 5 миллионов детей во всех регионах России.
Цель фонда - развитие российского образования с учетом вызовов XXI века и формирование эффективной инклюзивной среды. Одним из главных вдохновителей и инициаторов создания фонда выступил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
"В 2015 году при создании благотворительного фонда Сбербанка мы ставили перед собой цель внести вклад в будущее нашей страны - в образование и развитие детей. Сбербанк уделяет большое внимание созданию новых возможностей для каждого ребёнка, его родителей и учителей. Развивая и поддерживая различные проекты в области личностного потенциала и цифровых навыков, мы готовим и адаптируем участников программ к вызовам XXI века. За пять лет фонд "Вклад в будущее" стал инициатором и активным участником внедрения персонализированной модели образования и развития инклюзивной среды в России. Убежден: только совместной работой, энергией и заботой мы сможем создать успешное будущее для нового поколения", - сказал Герман Греф.
Программа по развитию личностного потенциала помогла обучить почти 600 управленцев школ и детских садов в 20 регионах России. В образовательных учреждениях они создают среду, в которой дети учатся делать осознанный самостоятельный выбор и придерживаться его, развивать навыки и компетентности, актуальные для жизни и работы в XXI веке.
Программа "Цифровые навыки и компетенции" вместила в себя целую палитру мероприятий. Более 100 "уроков цифры" по теме искусственного интеллекта привлекли внимание 4 млн школьников и 10 тысяч педагогов по всей России. Один миллион школьников из 13 стран принял участие в таких мероприятиях программы, как Неделя высоких технологий и технопредпринимательства, хакатон AI-Academy , олимпиада по искусственному интеллекту.
Программа "Финансовая грамотность" обучает детей управлять деньгами, планировать бюджет и защищать свои средства от мошенников. Курс "Юный финансист" прошло 4000 школьников. Сформировано сообщество преподавателей финграмотности в 30 субъектах РФ. В финансовую игру-симулятор "Вклад" сыграли более одного миллиона раз.
Программа "Учитель для России" объединяет 240 молодых специалистов, которые работают с 30 000 учеников 95 школ в населенных пунктах со сложным социально-экономическим положением, борясь с образовательным неравенством.
Школьная цифровая платформа СберКласс уже доступна учителям и ученикам в 65 регионах, и Сбер продолжает ее развивать. Платформа позволяет персонализировать очный образовательный процесс в формате смешанного обучения с опережающим контентом - главные тренды современного образования.
Акция "Остановим коронавирус вместе!" в рамках программы "Вместе" позволила собрать на благотворительной платформе СберВместе 179 млн руб. (с учетом удвоения Сбером поступивших средств). Деньги были направлены в российские научно-исследовательские центры и организации для создания и тестирования вакцин от COVID-19, повышения эффективности лечения и профилактики инфекции. Дополнительно платформа СберВместе помогла только в 2020 году собрать порядка 75 млн руб. для 119 организаций.
Акция "Добрый новогодний подарок" за пять лет принесла 60,8 млн руб. для организации 102 000 развивающих занятий для 9400 детей с особенностями развития и опытом сиротства, которые проводят более 100 НКО в 41 регионе страны.
Акция "Мир открытых возможностей" обеспечила более 430 детей с особенностями ментального развития помощью высококлассных специалистов для освоения важнейших навыков, необходимых для общения и учебы.
400 музеев из 75 регионов страны участвуют в проекте "Инклюзивный музей" , создавая среду для семей с детьми с особенностями ментального развития.
С 2020 года в шести регионах апробируется технология сопровождаемого трудоустройства для детей с опытом сиротства и ментальными особенностями.
Благотворительный фонд "Вклад в будущее" входит в топ-5 крупнейших корпоративных фондов России и награжден дипломом "Золотой стандарт" за годовой отчет 2018 года. Руководители фонда и члены его экспертно-стратегического совета в 2020 году вошли в топ-100 лидеров российского образования.
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