Болтон считает, что у Трампа нет доказательств фальсификаций на президентских выборах

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент США Дональд Трамп не имеет доказательств, которые позволят республиканцам добиться пересмотра итогов голосования на президентских выборах. Такое мнение выразил бывший помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу RTVI.

"Сегодня ясно, что [демократ Джозеф] Байден - избранный президент. Я не думаю, что у Трампа есть доказательства, чтобы изменить результаты в достаточном количестве штатов, чтобы выиграть коллегию выборщиков", - сказал он.

Ведущий задал Болтону вопрос о возможности ситуации, при которой Трамп затянет судебный процесс, разбирательство дойдет до Верховного суда США, а он в свою очередь решит исход выборов в пользу республиканца. "Я думаю, что эти шансы очень отдаленные, - ответил Болтон. - Даже в штатах, где Трамп подвергает сомнению правильность выборов и хочет оспорить [результаты], я думаю, что до 270 [голосов выборщиков] ему будет трудно дойти".

Болтон также считает, что "майдана" в США не будет. "Я думаю, что шансы для этого нулевые. Есть сумасшедшие люди, безусловно, в разных частях политического спектра. Я не могу сказать, что не будет каких-то отдельных актов насилия. Но я не думаю, что будет значительное сопротивление", - отметил он.