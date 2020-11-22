Путин: В избирательной системе США есть проблемы...
14:10 22.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин считает, что в американской системе выборов есть проблемы, но изменение старой схемы является делом самих США. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
"Совершенно очевидно - это для всех в мире ясно - мне кажется, что для американцев это понятно, что в избирательной системе США есть проблемы", - сказал он. "Нужно там что-то менять, не нужно - это не наше дело. Это дело самого американского народа и их представителей в парламенте, дело президента, американского народа, если их устраивает - ну ради бога", - добавил Путин.
"Это (устройство выборного процесса в США), безусловно, никому не дает права указывать пальцем на огрехи в других политических системах, в том числе в избирательном праве", - сказал Путин.
НОВОСТИ
- 15:10 22.11.2020
- В Британии могут ввести "ковидные паспорта"
- 14:40 22.11.2020
- В Белоруссии снова задерживают протестующих и применяют спецсредства
- 13:21 22.11.2020
- Вакцина "Спутник V" будет дешевле аналогичных зарубежных препаратов
- 12:15 22.11.2020
- России нужны от партнеров гарантии выполнения обязательств по ДОН
- 11:00 22.11.2020
- Число зараженных COVID-19 в России продолжает расти - Данные оперштаба
- 10:55 22.11.2020
- Европа рассматривает варианты собственных пилотируемых запусков в космос
- 10:40 22.11.2020
- Россия открыла въезд в страну членам семей иностранных спортсменов
- 10:15 22.11.2020
- Макрон: Не может быть и речи об отмене режима карантина
- 09:30 22.11.2020
- В Пенсильвании суд решил, что пересмотра результатов голосования на выборах не будет
- 09:28 22.11.2020
- Никаких отказов внеплановой помощи нет. Скорая помощь работает нормально - Собянин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать