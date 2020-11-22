Путин: В избирательной системе США есть проблемы...

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин считает, что в американской системе выборов есть проблемы, но изменение старой схемы является делом самих США. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Совершенно очевидно - это для всех в мире ясно - мне кажется, что для американцев это понятно, что в избирательной системе США есть проблемы", - сказал он. "Нужно там что-то менять, не нужно - это не наше дело. Это дело самого американского народа и их представителей в парламенте, дело президента, американского народа, если их устраивает - ну ради бога", - добавил Путин.

"Это (устройство выборного процесса в США), безусловно, никому не дает права указывать пальцем на огрехи в других политических системах, в том числе в избирательном праве", - сказал Путин.

