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В Британии могут ввести "ковидные паспорта"

15:10 22.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Великобритании обсуждают возможность введения "ковидных паспортов" для тех, кто вакцинировался от коронавируса нового типа. Об этом в воскресенье сообщила газета "Санди таймс" со ссылкой на свои источники в правительстве королевства.

По данным издания, такая мера позволит обладателям нового документа более свободно перемещаться по стране, в том числе совершать рабочие командировки, чем тем, кто откажется от вакцинации. Ожидается, что о соответствующем решении может объявить уже в понедельник в парламенте премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Предполагается, что в ходе своего выступления перед законодателями глава британского правительства также проинформирует о завершении со 2 декабря национального карантина в Англии и возврата к системе локальных ограничений, но с учетом введения более жестких мер в большем количестве городов.

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