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В ходе протестов в Белоруссии задержаны более 200 человек - правозащитники

18:50 22.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число задержанных участников несогласованных акций протеста, которые проходят в воскресенье в Белоруссии, превысило 200. Список фамилий опубликовал на своем сайте незарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна".

По состоянию на 17:58 мск в этом списке приводятся фамилии 202 человек. Список продолжает пополняться. По данным правозащитников, почти все они были задержаны в Минске, лишь несколько человек в Гродно, Бресте, Пинске, Боровлянах, Заславле, Новополоцке и Ляховичах.

В воскресенье в Белоруссии проходят очередные протесты сторонников оппозиции. Традиционно местом самых массовых акций и шествий становится Минск. С утра в центр города и к предполагаемым местам сбора протестующих выехала спецтехника, были закрыты находящиеся поблизости станции метро и ограничен доступ к мобильному интернету. В этот раз участники протестных акций стали собираться в группы в разных районах города и пытались пройти к назначенным местам сбора демонстрантов. По ходу движения их встречали силовики. Очевидцы сообщали о хлопках, характерных для применения светошумовых гранат, и задержаниях.

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