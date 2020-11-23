В Госдуме поддержали предложение изымать автомобили у пьяных водителей

19:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме поддержали призыв властей Башкирии изымать автомобили у пьяных водителей. Инициатива поступила от главы региона Радия Хабирова. Он попросил правительство республики и депутатов обратиться с этой идеей в федеральный центр.

Член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразил предположение, что в будущем подобная мера будет принята на федеральном уровне. Идею Хабирова он назвал правильной.

«Определённо, эта инициатива поможет правительству с внесением Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ), потому что сейчас происходит реформа, и этот кодекс, уже новый, он до сих пор лежит и в Госдуму не внесён. Там как раз предусмотрена норма об изъятии автомобилей у пьяных, правда, со второго раза. Насколько то предложение, которое продиктовано руководством Башкирии, соответствует этой норме, надо посмотреть, но, на мой взгляд, любое предложение, пока готовится документ, будет полезным. Правильно, что такие сигналы идут из регионов, в каждом субъекте своя ситуация с количеством транспортных средств, пьяных, с количеством сотрудников, которые могут их контролировать. Такие изменения рано или поздно всё равно будут».

Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» отметил, что обсуждение этой законодательной инициативы ведётся уже не первый год.

«Уже давно этот вопрос ведётся, обсуждается этот вопрос, чтобы, не нарушая Конституции. Но тот, кто часто за рулём бывает пьяный и на него уже не действуют какие-то законы, то, может быть, будет и конфискация».

Глава Башкирии Радий Хабиров также назвал уродами людей, повторно садящихся за руль в пьяном состоянии.