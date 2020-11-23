Депутат МГД Гусева: Заимствования позволят сохранить расходы бюджета на соцподдержку

18:55

Объем заимствований московского бюджета составит не более 1/7 доли московского бюджета, что не будет угрожать устойчивости столичной казны, уверена глава комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева. По ее словам, городские власти в условиях пандемии успешно противостоят возникшим вызовам. «Удары кризиса смягчаются мерами поддержки, которую Москва в разных видах оказывает гражданам и бизнесу. Москва не только не сокращает расходы по социальным статьям, но и, напротив, эти расходы наращиваются: 569 млрд руб. в 2021 году выделяется на социальную поддержку москвичей, 447,1 млрд руб. - на развитие здравоохранения, 426,4 млрд руб. - на образование. Не менее важны инструменты, обеспечивающие развитие столицы - в частности, Адресная инвестиционная программа. Их сохранение также необходимо для поддержания экономики города в здоровом состоянии. Именно ради этих статей расходов в бюджет 2021-2023 годов была введена возможность заимствований», - отметила парламентарий.

По ее словам, в ближайшие три года особо важна будет балансирующая, резервная функция бюджета Москвы. «Эффективное управление городской казной обеспечивает стабильность экономики столицы. Возможные заимствования будут делаться именно ради сохранения этой стабильности, это инструмент гарантии экономического благополучия всей экономики Москвы», - считает Гусева, обращая внимание, что Москве для заимствований хватит инвестиционного потенциала внутреннего рынка и международные финансы не потребуются. «При необходимости на рынке будут размещены облигационные займы в рублях, что разрешено бюджетным законодательством. При этом установленные лимиты вряд ли будут востребованы полностью. Фактический объем заимствований будет определяться результатами выполнения бюджета в течение года», - сказала Гусева.