Москва увеличит количество цифровых исследований до 10 млн к 2023 году

11:28

Модернизация медицинского оборудования позволит столичным клиникам увеличить количество проведенных цифровых медицинских исследований до 10 млн за три года. Как отмечает заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, масштабное обновление медоборудования продолжится в предстоящие три года даже несмотря на пандемию. Закупать технику будут по контрактам жизненного цикла, что позволяет городскому бюджету экономить.

«Устаревшая медтехника будет полностью выведена из работы и заменена на цифровую. Соответственно, к 2023 году мы прогнозируем рост числа цифровых исследований до 10 млн», - отмечает вице-мэр.

Сейчас в Москве более 80% всего диагностического оборудования уже цифровое. Число проведенных КТ-исследований уже достигло более 1,7 млн, и, согласно прогнозам, превысит 2,3 млн в 2023 году В ближайшее время наиболее значительный рост количества цифровых исследований по сравнению с 2020 годом планируется в диагностической маммографии (на 172%) и рентгенографии (на 136%).