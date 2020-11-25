В Кремле фиксируют тревогу и пессимизм в обществе на фоне пандемии - Песков
13:05 25.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Распространение коронавируса не может не влиять на настроения в обществе и вызывает у россиян тревогу и пессимизм. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, какие настроения Кремль фиксирует в обществе на фоне распространения коронавируса, Песков заявил: "Естественно, тревогу и пессимизм в связи с тем, что по стране, как и по всему миру, идет пандемия". "Оптимизма, к сожалению, не добавляет", - заметил он.
По словам представителя Кремля, "в условиях пандемии невозможно избежать, к сожалению, [ее] влияния на настроения в обществе".
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