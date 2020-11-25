Песков не стал комментировать заявление Эрдогана о возможности вовлечения других стран в усилия по поддержанию перемирия в Карабахе
13:32 25.11.2020 Источник: Интерфакс
В Кремле не стали комментировать заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным он обсудил возможность расширения усилий по поддержанию прекращения огня в Карабахе вместе с другими странами региона.
"Помимо того и сверх того, что мы сказали в сообщении вчера, я ничего сказать не могу. Могу лишь подтвердить, что, действительно, ход выполнения договоренностей президента Путина, президента Алиева и премьера Пашиняна обсуждался в ходе вчерашнего телефонного разговора", - сказал журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Новости
- 15:00 25.11.2020
- Синод Кипрской церкви поддержал поминовение главы ПЦУ Епифания
- 14:32 25.11.2020
- Суд отклонил жалобу Навального на бездействие ФСБ, не возбудившей дело об отравлении
- 14:12 25.11.2020
- Вопрос о "Свидетелях Иеговы" был рассмотрен, организация осталась запрещенной - Песков
- 14:00 25.11.2020
- Госдума приняла закон о Государственном совете РФ
- 13:50 25.11.2020
- Лидеры школьного образования России обсудили гуманистическую педагогику на онлайн-платформе Сбера
- 13:20 25.11.2020
- В посольстве Литвы подтвердили, что сотрудник генконсульства сбил пешехода в Санкт-Петербурге
- 13:05 25.11.2020
- В Кремле фиксируют тревогу и пессимизм в обществе на фоне пандемии - Песков
- 13:00 25.11.2020
- Автомобиль врезался в ворота ограждения резиденции Меркель в Берлине
- 12:32 25.11.2020
- Археологи обнаружили в Китае мастерские по обработке нефрита возрастом 5 тыс. лет
- 12:20 25.11.2020
- В Южно-Сахалинске 8-летний школьник нанес ножевые ранения однокласснику
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать