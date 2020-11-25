Суд отклонил жалобу Навального на бездействие ФСБ, не возбудившей дело об отравлении
14:32 25.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лефортовский суд Москвы отклонил жалобу юриста Владлена Лося, которую он подал в интересах Алексея Навального на бездействие следователей ФСБ в момент ухудшения состояния здоровьяблогера. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 25 ноября жалоба заявителя Лося В. К., действующего по доверенности в интересах Навального А. А., поданная в порядке ст. 125 УПК РФ, в которой он просит признать незаконным бездействие следственного управления ФСБ России, оставлена без удовлетворения", - сказали в суде.
Ранее юрист обратился в ФСБ с заявлением о преступлении по ст. 355 УК РФ (разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения). С точки зрения Навального и его юриста, факт отравления блогера доказан, а значит есть основания для возбуждения данного дела. Однако в следственном управлении ФСБ блогеру отказали.
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