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МВД РФ определило восемь оснований для аннулирования водительского удостоверения

16:00 25.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

России определило и опубликовало восемь оснований для аннулирования водительского удостоверения, в том числе это касается истечения срока действия прав и изменений персональных данных. Об этом говорится в проекте административного регламента МВД по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами, с которыми ознакомился ТАСС.

"Основаниями для начала административной процедуры <…> являются: стечение срока действия водительского удостоверения, если изменились содержащиеся в водительском удостоверении персональные данные его владельца, если водительское удостоверение пришло в негодность для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других причин и сведения, указанные в нем невозможно определить визуально, если водительское удостоверение выдано на основании документов, которые в установленном порядке были признаны подложными", - говорится в документе.

Также основанием для аннулирования прав является тот факт, если поступило заявление об утрате водительского удостоверения или выдано новое, а также, если подтверждено наличие у водителя транспортного средства медицинских противопоказаний.

Согласно документу, аннулирование водительского удостоверения будет осуществляться в течение 10 рабочих дней. После аннулирования такие права приобщаются к материалам, послужившим основаниям для выдачи нового водительского удостоверения. Также в документе указано, что в случае аннулирования российского национального водительского удостоверения выданное на его основании международное водительское удостоверение считается недействительным и подлежит аннулированию.

Новый административный регламент должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года.

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