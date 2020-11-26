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Собянин заявил, что принятые меры пока позволяют избегать локдауна в Москве

09:51 26.11.2020

Принимаемые городскими властями и медиками меры позволяют контролировать эпидемическую ситуацию в городе и избегать закрытия Москвы. По словам мэра Сергея Собянина, ситуация с распространением COVID-19 все еще остается крайне напряженной, но есть и новые тенденции. «За неделю с 16 по 22 ноября 2020 г. количество выявленных случаев ковидной пневмонии увеличилось на 2%, число госпитализаций – на 3%. Конечно, в октябре темпы роста госпитализаций и пневмоний были намного выше. Сейчас происходит постепенное сглаживание динамики роста. Но говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока еще рано.  Система здравоохранения по-прежнему работает с очень большой нагрузкой", - написал градоначальник на своем сайте.

По его мнению, в нынешней ситуации не нужно вводить какие-то новые ограничения для горожан, но отказываться от действующих мер пока преждевременно.

"Мы приняли решение продлить меры противодействия распространению коронавируса, срок действия которых истекает 29 ноября 2020 года, - констатировал мэр. - Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым до 15 января москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, по-прежнему следует оставаться дома. Предприятия и организации должны обеспечить дистанционный режим работы, как минимум, для 30% своего персонала. Будут  закрыты городские досуговые учреждения для детей».

В городе будут по-прежнему работать промпредприятия, магазины, транспорт, предприятия сферы обслуживания, однако Новый год горожанам предстоит встретить в семейном кругу, поскольку массовых мероприятий не будет.

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