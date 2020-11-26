Меркель заявила о планах добиваться закрытия в ЕС горнолыжных курортов предстоящей зимой
14:32 26.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Германии намерены добиваться на уровне ЕС закрытия предстоящей зимой всех горнолыжных курортов в Европе из-за коронавируса, хотя некоторые страны, такие как Австрия, вряд ли согласятся. Об этом заявила в четверг канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением.
"Приближается лыжный сезон. Мы будем стараться договориться в Европе о возможности закрытия всех горнолыжных комплексов", - сказала она. "К сожалению, когда слышишь заявления австрийской стороны, понимаешь, что этого просто так не добиться, но мы попытаемся еще раз", - добавила Меркель.
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