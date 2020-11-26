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В РКК «Энергия» предложили России отказаться от МКС

16:00 26.11.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

РКК «Энергия» предлагает отказаться от МКС.Международную космическую станцию ожидает лавина поломок, заявили в ракетно-космической корпорации.

Первый замгендиректора «Энергии» Владимир Соловьёв призывает отказаться от эксплуатации МКС и сосредоточиться на создании национальной станции. Соответствующие заявления Соловьёв сделал в ходе Совета РАН по космосу. Выдержки из его выступления опубликованы на портале «Научная Россия», сообщает РИА Новости.

Топ-менеджер ракетно-космической корпорации объяснил, что Россия имеет обязательства участия в программе МКС до 2025 года, но уже сейчас многие элементы станции выходят из эксплуатации, некоторые вовсе не подлежат замене. Дальнейшие траты России на МКС оцениваются в сумму до 15 млрд рублей в год и слишком велики, сказал Соловьёв.

В ходе совещания был представлен облик новой российской орбитальной станции с неограниченным сроком существования за счёт заменяемости модулей. Развёртывать Российскую орбитальную служебную станцию (РОСС) предлагается после 2024 года.  Говорит Москва

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