Почти половине российских городов не хватает жилья - исследование
16:12 26.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти в половине российских городов наблюдается низкая обеспеченность жильем, а также низкий уровень объемов нового строительства. Об этом в четверг сообщил генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Николай Алексеенко.
"Наиболее плачевная ситуация там, где практически ничего не строится и очень низкая обеспеченность по сравнению с общероссийской. Это 511 городов (из 1 117) с населением около 23 млн человек", - сказал он, представляя данные исследования ОНФ и РАСК на онлайн-конференции.
По словам главы РАСК, большинство из этих городов приходится на Приволжский, Сибирский и Уральский федеральные округа. Более 70% - малые города с населением до 50 тыс. человек. Однако среди них есть и 47 городов с населением более 100 тыс. человек. Среди них Новокузнецк, Магнитогорск, Нижний Тагил, Волжский, Мурманск, Нижневартовск, Комсомольск-на-Амуре, Нижнекамск, Орехово- Зуево, Шахты.
Мониторинг показал, что жилищное строительство в России ведется крайне неравномерно и в основном сконцентрировано в крупных агломерациях, подчеркнул Алексеенко. "Сопоставив данные по объемам строительства и обеспеченности жильем по каждому из 1 117 городов, в результате оказалось, что относительно стабильная ситуация там, где строят больше 0,1 кв. м на человека, и обеспеченность выше общероссийской (27,8 кв. м на человека) наблюдается всего в 84 городах, в которых проживают 19 млн человек", - рассказал он.
По официальным данным, обеспеченность жильем по России составляет около 26 кв. м - она считается как "весь жилфонд делить на численность населения". Если говорить о средней обеспеченности по городам, то более правильно сначала подсчитать обеспеченность в каждом из городов, а уже потом найти среднюю величину среди них, считают в ОНФ и РАСК. "В итоге получилось, что средняя обеспеченность в городах - 27,8 квадратных метра на человека, и к этому показателю стоит стремиться "отстающим" городам", - пояснил Алексеенко.
Согласно исследованию, за 2020 год объем текущего строительства в среднем по России снизился на 15%. При этом в 17 регионах России строительство жилья застройщиками либо не ведется, либо находится на низком уровне. Отмечается, что начиная с июля 2020 года показатель стабилизировался на уровне 98-99 млн кв. м. Из строящихся 98,8 млн кв. м около 60% планируются к вводу в 2020-2021 годах. В сентябре новых проектов запустили больше, чем ввели в эксплуатацию, это сигнал восстановления, говорится в исследовании.
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