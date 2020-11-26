Уровень репрессий против граждан Белоруссии в ЕК назвали беспрецедентным - СМИ

17:40 Источник: Эхо Москвы

В Еврокомиссии назвали беспрецедентным уровень репрессий против граждан Белоруссии. После президентских выборов в стране было арестовано 30 тысяч человек, задокументировано более 500 случаев пыток и не менее четырех человек были убиты.

Об этом сообщил в Европарламенте еврокомиссар Янез Ленарчич, который выступал от имени главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Он отметил, что страны ЕС работают над третьим пакетом санкций, кроме того, Еврокомиссия направила в Совет ЕС предложения по так называемому «Закону Магнитского». Эхо Москвы