В Новогоднюю ночь московский метрополитен будет работать

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Москвы пока не планируют закрывать метрополитен в новогоднюю ночь, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Массовые мероприятия мы проводить в Москве не будем, в отличие от прошлых лет. "Путешествие в Рождество", фестивали - их не будет. <...> В новогоднюю ночь мы метро также не закрываем. В некоторых регионах было принято решение о закрытии общественного транспорта в новогоднюю ночь, пока мы такое решение не принимали", - сказал Собянин.