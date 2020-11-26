0
0
135
НОВОСТИ

Очередь желающих проститься с Марадоной растянулась на два километра

18:54 26.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поток желающих проститься с бывшим игроком и тренером сборной Аргентины по футболу Диего Марадоной в президентском дворце в столице страны резко увеличился после 11:00 по местном времени (17:00 мск). Как передает корр. ТАСС, к настоящему моменту очередь к телу Марадоны растянулась на 2,2 км, и люди продолжают подходить.

Церемония прощания началась в четверг в 06:00 (12:00 мск). Ранее пресс-служба администрации президента сообщила, что двери дворца будут открыты до 16:00 (22:00 мск).

К настоящему моменту церемония проходит в целом спокойно. В первые два часа было несколько инцидентов с давкой и попытками пришедших прорваться через ограждения, однако полиция смогла оттеснить нарушавших порядок и усилила контроль за очередью.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:00 26.11.2020
Европарламент призвал страны ЕС ввести жесткие санкции против Турции
0
35
19:15 26.11.2020
С начала года розничные цены на топливо увеличились на 2,3% - Росстат
0
100
18:50 26.11.2020
В Новогоднюю ночь московский метрополитен будет работать
0
155
18:40 26.11.2020
Мэр Москвы назвал слухами информацию о якобы планирующемся локдауне
0
169
18:30 26.11.2020
Собянин: У нас достаточно лекарств для ковидных больных
0
152
17:40 26.11.2020
Уровень репрессий против граждан Белоруссии в ЕК назвали беспрецедентным - СМИ
0
210
17:30 26.11.2020
Роскосмос опроверг новость про отказ от МКС
0
209
17:12 26.11.2020
В РФ сейчас больше миллиона пациентов с коронавирусом или подозрением на него - Мурашко
0
224
17:00 26.11.2020
Объем внутренних заимствований РФ с начала года достиг 5,2 трлн руб
0
261
16:40 26.11.2020
"Группа ГАЗ" стала лауреатом Всероссийского конкурса "Чемпионы добрых дел"
0
259

Возврат к списку