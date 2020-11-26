Очередь желающих проститься с Марадоной растянулась на два километра
18:54 26.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поток желающих проститься с бывшим игроком и тренером сборной Аргентины по футболу Диего Марадоной в президентском дворце в столице страны резко увеличился после 11:00 по местном времени (17:00 мск). Как передает корр. ТАСС, к настоящему моменту очередь к телу Марадоны растянулась на 2,2 км, и люди продолжают подходить.
Церемония прощания началась в четверг в 06:00 (12:00 мск). Ранее пресс-служба администрации президента сообщила, что двери дворца будут открыты до 16:00 (22:00 мск).
К настоящему моменту церемония проходит в целом спокойно. В первые два часа было несколько инцидентов с давкой и попытками пришедших прорваться через ограждения, однако полиция смогла оттеснить нарушавших порядок и усилила контроль за очередью.
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