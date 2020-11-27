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Пресс-конференция Путина будет дополнена элементами "Прямой линии"

13:20 27.11.2020 Источник: Интерфакс

Традиционная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина в этом году впервые пройдет с участием граждан, будут добавлены элементы "Прямой линии".

"В этом году оно (мероприятие - ИФ) будет дополнено элементами "прямой линии", будут волонтеры, как и обещал президент, волонтеры ОНФ, обрабатывать массив вопросов, которые граждане захотят прислать президенту", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу

Он сообщил, что вопросы можно будет прислать посредством компьютерного приложения "Москва - Путину", которое будет доступно в пятницу, 6 декабря.

В пятницу Кремль объявил, что 29 ноября откроется аккредитация журналистов на участие в ежегодной пресс-конференции Путина, которая состоится 17 декабря.

Песков сообщил, что аккредитация будет проводиться с 29 ноября до 2 декабря. "Второго декабря в 17:00 аккредитация будет закрыта", - сказал он.

Пресс-секретарь президента заметил, что в связи с эпидемиологической обстановкой пресс-конференция пройдет с определенными новшествами. "Федеральные и иностранные корреспонденты, которые аккредитованы в Российской Федерации, будут находиться на привычной площадке в Центре международной торговли. Региональные журналисты будут находиться на площадках в федеральных округах", - рассказал он.

По его словам, президент РФ будет участвовать в пресс-конференции из своей резиденции в Ново-Огарево. "Вы знаете, там есть большой зал для совещаний и пресс-конференций, там для него будет оборудована студия, он будет видеть всех участников во всех точках. Ваш покорный слуга будет находиться в ЦМТ вместе с федеральными и зарубежными СМИ и оттуда модерировать это мероприятие до того момента, когда президент решит избавиться от модератора и продолжить уже самостоятельно общение с представителями СМИ", - рассказал Песков.

В Москве, добавил он, будет оборудована точка для волонтеров ОНФ для сбора вопросов от граждан.

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