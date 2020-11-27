Пресс-конференция Путина будет дополнена элементами "Прямой линии"
13:20 27.11.2020 Источник: Интерфакс
Традиционная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина в этом году впервые пройдет с участием граждан, будут добавлены элементы "Прямой линии".
"В этом году оно (мероприятие - ИФ) будет дополнено элементами "прямой линии", будут волонтеры, как и обещал президент, волонтеры ОНФ, обрабатывать массив вопросов, которые граждане захотят прислать президенту", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу
Он сообщил, что вопросы можно будет прислать посредством компьютерного приложения "Москва - Путину", которое будет доступно в пятницу, 6 декабря.
В пятницу Кремль объявил, что 29 ноября откроется аккредитация журналистов на участие в ежегодной пресс-конференции Путина, которая состоится 17 декабря.
Песков сообщил, что аккредитация будет проводиться с 29 ноября до 2 декабря. "Второго декабря в 17:00 аккредитация будет закрыта", - сказал он.
Пресс-секретарь президента заметил, что в связи с эпидемиологической обстановкой пресс-конференция пройдет с определенными новшествами. "Федеральные и иностранные корреспонденты, которые аккредитованы в Российской Федерации, будут находиться на привычной площадке в Центре международной торговли. Региональные журналисты будут находиться на площадках в федеральных округах", - рассказал он.
По его словам, президент РФ будет участвовать в пресс-конференции из своей резиденции в Ново-Огарево. "Вы знаете, там есть большой зал для совещаний и пресс-конференций, там для него будет оборудована студия, он будет видеть всех участников во всех точках. Ваш покорный слуга будет находиться в ЦМТ вместе с федеральными и зарубежными СМИ и оттуда модерировать это мероприятие до того момента, когда президент решит избавиться от модератора и продолжить уже самостоятельно общение с представителями СМИ", - рассказал Песков.
В Москве, добавил он, будет оборудована точка для волонтеров ОНФ для сбора вопросов от граждан.
НОВОСТИ
- 14:15 27.11.2020
- Первая СБЕР ЕАПТЕКА открылась в Казани
- 14:12 27.11.2020
- Недостаток лекарств в продаже объяснили необходимостью обеспечить больницы
- 14:10 27.11.2020
- Более 1000 человек стали клиентами МКБ Премиум
- 14:00 27.11.2020
- Фридайвер из РФ установил мировой рекорд
- 13:32 27.11.2020
- В Орле из газетных киосков изъяли марки с изображением Гитлера
- 13:05 27.11.2020
- Призыв Санду к выводу военных РФ из Приднестровья подрывает урегулирование - Захарова
- 13:00 27.11.2020
- В Нальчике учитель устроил стрельбу в школе после конфликта со знакомыми ученика
- 12:32 27.11.2020
- Космонавт Сураев указал на недостатки космической отрасли РФ
- 12:20 27.11.2020
- Главком ВС Украины оценил возможность вернуть Донбасс военным путем
- 12:05 27.11.2020
- Первые 25 добровольцев старше 60 лет получили вакцину "Вектора", жалоб нет - разработчик
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать