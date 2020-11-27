Хакеры из КНДР провели кибератаку против британско-шведской компании AstraZeneca - Reuters

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хакеры, вероятно, из КНДР осуществили кибератаку против британско-шведской компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину от коронавируса совместно с Оксфордским университетом. Об этом в пятницу сообщило агентство Рейтер со ссылкой на свои источники.

По их данным, хакеры, выдававшие себя за представителей других компаний, через деловую социальную сеть LinkedIn пытались связаться с сотрудниками AstraZeneca и якобы предложить им новое место работы. Как указало агентство, они отправляли работникам AstraZeneca документ с описанием профессиональных обязанностей на новом рабочем месте, который содержал "вредоносный код для доступа к компьютеру собеседника".

Соответствующие материалы были разосланы "широкому кругу людей", включая персонал, работающий над созданием вакцины от коронавируса, однако эти попытки, по всей видимости, не возымели успех, подчеркнули источники Рейтер.