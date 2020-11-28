Турция хочет наладить связи с НАТО за счет сближения с администрацией Байдена - Bloomberg
08:50 28.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция рассчитывает на улучшение отношений с партнерами по НАТО за счет сближения с администрацией избранного президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщило в пятницу агентство Блубмерг со ссылкой на источники.
По информации осведомленных лиц, власти Турции во главе с президентом Тайипом Эрдоганом намерены пересмотреть внешнюю политику страны, к чему их могут подтолкнуть несколько факторов. Так, по данным агентства, Турция опасается возможного введения против нее рестрикций со стороны стран Евросоюза. Европарламент ранее принял резолюцию, призывающую страны-члены ЕС ввести жесткие санкции в отношении Турции из-за ее поведения в Средиземном море. Отношения между ЕС и Турцией будут в центре внимания глав государств и правительств Евросоюза на саммите 10-11 декабря.
Вместе с тем к пересмотру внешней политики Анкару, по сведениям Блумберг, может подтолкнуть "усиление разногласий" с Москвой на фоне несовпадения их интересов в Ливии и Сирии. Этому также может способствовать ухудшение отношений между двумя странами после того, как "Турция вторглась на задний двор России на Кавказе, поддержав Азербайджан" в нагорнокарабахском конфликте.
Как отмечают источники агентства, Эрдоган рассчитывает на то, что "вера Байдена в межгосударственные организации и трансатлантические связи" поможет Турции наладить отношения с партнерами по НАТО. Вместе с тем, по сведениям осведомленных лиц, опрошенных Блумберг, Анкара надеется на то, что установление связей с администрацией Байдена повысит ее шансы на заключение сделок на покупку вооружений.
Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой свыше 270 выборщиков, голоса которых необходимы для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своем триумфе. Трамп не признал поражение и сообщил о решении обращаться в суды по поводу подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.
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