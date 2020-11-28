МВФ отказался выделить Украине экстренную финансовую помощь

09:00 Источник: Коммерсант.ru

Международный валютный фонд (МВФ) отказался выделить Киеву транш в рамках программы экстренной финансовой помощи (emergency finаnce), сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

«Я вам скажу ответ наших партнеров из Международного валютного фонда: "Уважаемая Украина, у вас есть программа, поэтому, пожалуйста, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас вопрос emergency finаnce"»,— сказал министр в эфире телеканала «1+1» (цитата по «РИА Новости»). Коммерсантъ