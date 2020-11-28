Помпео объяснил введение новых санкций против компаний РФ
09:30 28.11.2020 Источник: Известия
Власти США наложили санкции на китайские и российские фирмы из-за их поставок в рамках ракетной программы Ирана. Соответствующее заявление госсекретаря Майка Помпео было опубликовано 27 ноября на сайте американского внешнеполитического ведомства.
«Мы ввели санкции против Chengdu Best New Materials и Zibo Elim Trade в КНР, а также против Nilco Group, известной также как Nil Fam Khazar и Santers Holding, и ОАО «Элекон» в России за передачу чувствительных технологий и товаров ракетной программе Ирана. Эти меры — часть нашего реагирования на пагубную деятельность Ирана», — говорится в сообщении.
Помпео уточнил, что данные меры введены в соответствии с «Законом о нераспространении ядерного оружия в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии» (INKSNA). Он также добавил, что власти США намерены «использовать все свои санкционные инструменты, чтобы помешать Ирану наращивать ракетный потенциал».
25 ноября Вашингтон анонсировал санкции в отношении четырех компаний из России и Китая, которые, по мнению американских властей, содействуют ядерной программе Ирана.
Меньше чем за неделю до этого Штаты внесли в список вторичных санкций по КНДР две расположенные в России организации, а позже Госдеп расширил список антироссийских санкций в соответствии с законом о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ).
НОВОСТИ
- 10:00 28.11.2020
- Физлицам-иноагентам может грозить до 5 лет заключения
- 09:00 28.11.2020
- МВФ отказался выделить Украине экстренную финансовую помощь
- 08:50 28.11.2020
- Турция хочет наладить связи с НАТО за счет сближения с администрацией Байдена - Bloomberg
- 08:40 28.11.2020
- Более 1,1 млн человек оштрафованы в РФ за нарушения ограничений по коронавирусу - МВД
- 08:30 28.11.2020
- В Тегеране убит "отец иранской бомбы"
- 22:00 27.11.2020
- Данные ВОЗ о заражении коронавирусам в мире на 27 ноября
- 20:32 27.11.2020
- Гендиректор ВОЗ указал, где надо искать источники пандемии COVID-19
- 20:00 27.11.2020
- Действия эсминца ВВС США в заливе Петра Великого МИД РФ назвал провокацией
- 19:40 27.11.2020
- Москва во второй раз получила "оскар" туриндустрии
- 19:27 27.11.2020
- Андрей Воробьёв продлил действие ограничений в Московской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать