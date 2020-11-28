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Помпео объяснил введение новых санкций против компаний РФ

09:30 28.11.2020 Источник: Известия

Власти США наложили санкции на китайские и российские фирмы из-за их поставок в рамках ракетной программы Ирана. Соответствующее заявление госсекретаря Майка Помпео было опубликовано 27 ноября на сайте американского внешнеполитического ведомства.

«Мы ввели санкции против Chengdu Best New Materials и Zibo Elim Trade в КНР, а также против Nilco Group, известной также как Nil Fam Khazar и Santers Holding, и ОАО «Элекон» в России за передачу чувствительных технологий и товаров ракетной программе Ирана. Эти меры — часть нашего реагирования на пагубную деятельность Ирана», — говорится в сообщении.

Помпео уточнил, что данные меры введены в соответствии с «Законом о нераспространении ядерного оружия в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии» (INKSNA). Он также добавил, что власти США намерены «использовать все свои санкционные инструменты, чтобы помешать Ирану наращивать ракетный потенциал».

25 ноября Вашингтон анонсировал санкции в отношении четырех компаний из России и Китая, которые, по мнению американских властей, содействуют ядерной программе Ирана.

Меньше чем за неделю до этого Штаты внесли в список вторичных санкций по КНДР две расположенные в России организации, а позже Госдеп расширил список антироссийских санкций в соответствии с законом о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ).

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