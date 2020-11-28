Сделки с автомобилями предложили оформлять через госуслуги

12:00 Источник: РБК

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило расширить список операций с автомобилями, которые можно совершить через госуслуги. Их могут дополнить куплей-продажей и лизингом. Соответствующий документ размещен на федеральном портале.

Всего в перечень юридически значимых действий, осуществляемых через госуслуги, предлагается включить еще пять пунктов: оформление договоров купли-продажи транспортных средств; оформление договоров финансовой аренды (договоров лизинга), за исключением договоров, заключаемых государственными или муниципальными учреждениями; оформление договоров на оказание услуг по выездному обслуживанию, которые осуществляют МФЦ; направление кредитору требования заемщика об изменении условий ипотечного кредитного договора; направление кредитором уведомления об изменении условий ипотечного кредитного договора. РБК