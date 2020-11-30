Инфляцию будут считать на основе «миллионов» цен

10:00 Источник: РБК

Росстат готовит переход на новый порядок расчета потребительской инфляции, который объединит большие данные от контрольно-кассовой техники (ККТ) и технологии искусственного интеллекта. Об этом говорится в датированной 17 ноября презентации замруководителя Росстата по цифровой трансформации Григория Остапенко, которая есть в распоряжении РБК.

Сейчас более 1 тыс. сотрудников Росстата в регионах вручную собирают данные о ценах для расчета инфляции. Ежемесячно обследуются около 400 товаров и примерно 120 услуг, собираются 700 тыс. ценовых котировок. При новом методе количество ценовых котировок увеличится «до максимально возможного» — нескольких миллионов, следует из презентации. Охват товаров, за которыми ведется наблюдение, увеличится до 1 тыс. С помощью веб-скрейпинга (технологии извлечения онлайн-данных) Росстат начнет агрегировать данные ККТ о стоимости товаров в кассовых товарных чеках.