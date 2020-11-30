В Москве пройдет II конкурс «Фронтовые театры в годы Великой Отечественной войны»

16:50

В этом учебном году в московских школах в рамках фестиваля «Театральный Олимп» во второй раз будет проходить конкурс «Фронтовые театры в годы Великой Отечественной войны». Его организаторами выступили Театральный институт имени Бориса Щукина, Центральный государственный архив города Москвы и Городской методический центр.

Своей целью проект ставит формирование у ребят навыков проектно-исследовательской деятельности и развитие творческой активности обучающихся через изучение вклада фронтовых театров в победу в Великой Отечественной войне. В конкурсе могут принять участие команды в составе пяти человек под руководством педагога.

«Это очень необычный проект. Есть вещи, которые сложно понять - их нужно прожить. Если наши ребята, которые будут делать исследования, действительно серьезно к этому отнесутся (а я в этом уверен), то это станет для них внутренним событием, через призму которого они смогут понять, что же происходило в те страшные годы», - отметил на селекторном совещании департамента образования и науки директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Участникам конкурса предстоит не только провести исследование, но и подготовить сценарий фронтового концерта. По итогам конкурса под руководством Евгения Князева, ректора Театрального института имени Бориса Щукина, будет подготовлена постановка «Фронтовой концерт. Реконструкция». На основании собранных школьниками материалов будут созданы учебные пособия, которые разместят в библиотеке Московской электронной школы.

В прошлом учебном году в конкурсе «Фронтовые театры в годы Великой Отечественной войны» приняли участие 88 команд