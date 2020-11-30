Байден выдвинет Джанет Йеллен на пост главы Минфина США
20:00 30.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Демократ Джозеф Байден, который, согласно прогнозам ведущих американских СМИ, стал избранным президентом США, намерен выдвинуть на пост министра финансов страны экс-председателя Федеральной резервной системы США (выполняет функции центробанка) Джанет Йеллен. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте переходной команды Байдена.
Если ее кандидатуру одобрит Сенат Конгресса США, она станет первой женщиной на этой должности, отмечается в заявлении. В сообщении также перечисляются имена ряда других будущих кандидатов на посты по вопросам экономической политики.
"Сегодня избранный президент Джо Байден объявил о ключевых фигурах своей экономической команды, включая Джанет Йеллен, [кандидата на пост] министра финансов, - говорится в заявлении. - Эта команда, проверенная кризисами, поможет избранному президенту Джо Байдену и избранному вице-президенту Камале Харрис вывести Америку из текущего экономического спада".
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