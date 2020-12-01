0
0
113
НОВОСТИ

В Госдуме резко отреагировали на слова Санду о долге за газ

09:05 01.12.2020 Источник: Газета.Ru

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников резко высказался насчет заявления избранного президента Молдавии Майи Санду о «нечестном» долге Молдавии за газ перед Россией.

«Если это не ее страна (Приднестровье. — «Газета.Ru»), то сиди и не кукарекай. Газ не твой, люди не твои, но миротворцев выведите. А что ты хочешь тогда? Рабов из людей сделать? И на них как на рабах пахать и сеять», — сказал Калашников в беседе с НСН.

Депутат также посоветовал новому лидеру Молдавии встретиться с жителями Приднестровья и попробовать найти с ними общий язык.

Ранее Санду заявила, что нечестно требовать от Кишинева уплаты долга за газ, который использовали в неподконтрольном ему Приднестровье.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:40 01.12.2020
Президент ГМИИ им. Пушкина Ирина Антонова умерла на 99-м году жизни
0
50
09:32 01.12.2020
Россиян будут уведомлять об их праве на меры соцподдержки
0
102
09:20 01.12.2020
США и Австралия совместно разработают гиперзвуковое оружие
0
100
09:00 01.12.2020
Оружием, которым был убит в Иране Фахризаде, управляли через спутник - СМИ
0
115
08:15 01.12.2020
На японском острове Кюсю создадут хранилище для экстренного снабжения нефтью стран Азии
0
176
08:10 01.12.2020
Байден провел первый телефонный разговор с генсеком ООН
0
168
22:41 30.11.2020
В Подмосковье определены лучшие региональные операторы по вывозу мусора
0
532
22:40 30.11.2020
Во Франции норму о запрете публикации фотографий с полицейскими отозвали на доработку
0
536
22:00 30.11.2020
РФ, Саудовская Аравия и ОАЭ предложили разные механизмы сокращения добычи нефти в 2021 г.
0
617
21:30 30.11.2020
Сбер представил Стратегию развития до 2023 года
0
576

Возврат к списку