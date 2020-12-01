В Госдуме резко отреагировали на слова Санду о долге за газ
09:05 01.12.2020 Источник: Газета.Ru
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников резко высказался насчет заявления избранного президента Молдавии Майи Санду о «нечестном» долге Молдавии за газ перед Россией.
«Если это не ее страна (Приднестровье. — «Газета.Ru»), то сиди и не кукарекай. Газ не твой, люди не твои, но миротворцев выведите. А что ты хочешь тогда? Рабов из людей сделать? И на них как на рабах пахать и сеять», — сказал Калашников в беседе с НСН.
Депутат также посоветовал новому лидеру Молдавии встретиться с жителями Приднестровья и попробовать найти с ними общий язык.
Ранее Санду заявила, что нечестно требовать от Кишинева уплаты долга за газ, который использовали в неподконтрольном ему Приднестровье. Газета.Ru
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