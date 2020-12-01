Меркель предупредила о возможности третьей волны пандемии
15:32 01.12.2020 Источник: Интерфакс
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с предупреждением о возможности третьей волны пандемии коронавируса.
"Зимой мы должны быть еще очень, очень внимательными... Иначе у нас будет снова новая волна", - сказала Меркель накануне в видеоконференции с представителями полиции ФРГ, ее цитирует во вторник телеканал Welt.
Она подчеркнула, что зимой люди всегда больше болеют и без пандемии, холода могут только увеличить число заболевших.
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