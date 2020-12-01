Меркель предупредила о возможности третьей волны пандемии

15:32 Источник: Интерфакс

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с предупреждением о возможности третьей волны пандемии коронавируса.

"Зимой мы должны быть еще очень, очень внимательными... Иначе у нас будет снова новая волна", - сказала Меркель накануне в видеоконференции с представителями полиции ФРГ, ее цитирует во вторник телеканал Welt.

Она подчеркнула, что зимой люди всегда больше болеют и без пандемии, холода могут только увеличить число заболевших.