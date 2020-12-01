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НОВОСТИ

Столичные власти выделили средства на бесплатные перевозки врачей на такси

16:10 01.12.2020

Поездки столичных медицинских работников на такси оплатят из бюджета мегаполиса. Соответствующее постановление было подписано мэром Сергеем Собяниным. 128,4 млн руб. для компенсации затрат на организацию перевозок медработников на такси будут выделены из резервного фонда правительства Москвы.

Напомним, что с мая 2020 года в рамках борьбы с распространением COVID-19, за счет городского бюджета была организована бесплатная перевозка медицинских работников на такси для забора анализов и оказания помощи пациентам на дому. По данным городских властей, с 16 мая по 31 июля года в среднем было задействовано 300 транспортных средств в день, с 1 августа по 30 августа - 100 транспортных средств. Осенью количество машин вновь увеличилось до 300 в день, одна машина совершает до 50 рейсов в день. Организатором перевозок, взаимодействующим с таксомоторными компаниями, стало ГУП «Московский метрополитен».

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