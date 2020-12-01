Сотрудники российской дипмиссии в Кабуле пострадали в результате атаки террористов
21:00 01.12.2020 Источник: Интерфакс
МИД РФ сообщил о террористической атаке в Кабуле, в результате которой пострадали сотрудники российской дипмиссии в Афганистане.
"1 декабря во время следования автомобиля российской дипмиссии по дороге неподалеку от комплекса посольства России в Кабуле был осуществлен подрыв самодельного взрывного устройства. Находившиеся в транспортном средстве сотрудники росзагранучреждения получили легкую контузию", - сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментарий которой размещен на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Как отметила Захарова, по предварительной оценке, объектом тератаки должен был стать двигавшийся перед дипломатической автомашиной пикап Афганских национальных сил безопасности с военнослужащими на борту, "однако нельзя исключать и направленность теракта против российских граждан".
"Требуем от афганской стороны провести тщательное расследование инцидента и принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности персонала российских загранучреждений в ИРА", - заявила официальный представитель МИД РФ.
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