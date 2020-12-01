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Байден уверен, что его экономическая команда справится с кризисом

22:10 01.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Джозеф Бадйен выразил уверенность в том, что сформированная им экономическая команда обеспечит быстрое восстановление экономики США после пандемии. Об этом он заявил во вторник, выступая в Уилмингтоне (штат Делавэр). Трансляцию выступления вела телекомпания Си-эн-эн.

"Это первоклассная команда, которая проведет нас через период экономического кризиса и откроет перед нами возможность восстановить экономику, не просто восстановить, а сделать ее лучше, чем прежде. - заявил он. - Это опытная и испытанная команда. В нее вошли разные люди, но у них общее видение того, как необходимо действовать на благо страны".

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