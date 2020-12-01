Байден уверен, что его экономическая команда справится с кризисом
22:10 01.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Избранный президент США Джозеф Бадйен выразил уверенность в том, что сформированная им экономическая команда обеспечит быстрое восстановление экономики США после пандемии. Об этом он заявил во вторник, выступая в Уилмингтоне (штат Делавэр). Трансляцию выступления вела телекомпания Си-эн-эн.
"Это первоклассная команда, которая проведет нас через период экономического кризиса и откроет перед нами возможность восстановить экономику, не просто восстановить, а сделать ее лучше, чем прежде. - заявил он. - Это опытная и испытанная команда. В нее вошли разные люди, но у них общее видение того, как необходимо действовать на благо страны".
НОВОСТИ
- 21:30 01.12.2020
- СК РФ расследует уголовное дело о геноциде, совершенном немецко-фашистскими захватчиками
- 21:00 01.12.2020
- Сотрудники российской дипмиссии в Кабуле пострадали в результате атаки террористов
- 20:50 01.12.2020
- Генсек НАТО считает размещение миротворцев РФ в Приднестровье нарушением территориальной целостности Молдавии
- 20:30 01.12.2020
- Осень-2020 стала рекордно теплой за весь период метеонаблюдений
- 20:20 01.12.2020
- В Молдавию едет военный советник из США
- 20:05 01.12.2020
- В НАТО обсудили доклад о реформировании альянса до 2030 года
- 18:45 01.12.2020
- Китай успешно посадил на Луну аппарат для доставки лунного грунта на Землю
- 18:37 01.12.2020
- Сбер вернул Жоржа Милославского на экраны в новогодней рекламе
- 18:21 01.12.2020
- Москва "едва ли сможет принять" требование Санду вывести миротворцев из Приднестровья - Лавров
- 18:08 01.12.2020
- Муфтий Гайнутдин предложил Минобороны возвести в парке "Патриот" дома молитвы всех религий России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать