Глава Приднестровья отреагировал на предложение Санду о выводе миротворцев
09:05 02.12.2020
Глава Приднестровья Вадим Красносельский назвал очередную попытку Кишинева поднять вопрос вывода войск из региона искусственной проблемой.
По его словам, подобные заявления носят политизированный характер и нацелены на смещение акцентов с реальной повестки для диалога Кишинева и Тирасполя.
«На сегодняшний день нет никаких юридических оснований и предпосылок для какого-либо изменения действующего формата миротворческой операции», — сказал Красносельский в интервью «Парламентской газете».
Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья. Она предложила заменить их гражданскими наблюдателями под эгидой ОБСЕ. НСН
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