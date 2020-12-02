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Сбер будет развивать зеленые проекты по восьми направлениям, рассказал первый зампред правления Александр Ведяхин

13:13 02.12.2020

Сбер будет уделять больше внимания экологической повестке, рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, участвуя в Российско-европейской конференции по климату, организованной Представительством Европейского Союза в России и Центром энергетики Московской школы управления Сколково. Ведяхин выступил на первой пленарной сессии «Стратегии борьбы с изменением климата и декарбонизации в эпоху COVID-19: взгляд из России и ЕС», рассказав о восьми направлениях работы Сбера в сфере экологии.   

Первое из них - кредитование зеленых проектов.  Например, Сбер активно финансирует проекты в сфере возобновляемых источников энергии. Сумма кредитных лимитов на эти цели превысила 65 млрд рублей.  Второе направление - стимулирование клиентов к экологически ответственному поведению через особые условия кредитования. В частности, недавно Сбер открыл кредитную линию АФК «Система», в которой процентная ставка привязана к ESG-показателям.  Третье направление - содействие развитию рынка зеленого долгового финансирования.  Как отметил Ведяхин, в сентябре Сбер выступил организатором размещения зеленых облигаций РЖД на рекордную сумму 100 млрд руб. Сам банк тоже предполагает привлекать средства через зеленые облигации.  

Четвертое направление - консультирование крупнейших компаний по управлению экологическими и социальными рисками. Так, недавно соглашение о сотрудничестве в этой сфере Сбер заключил с РУСАЛом. Пятое - ответственные закупки. Как отметил Ведяхин, с ноября с каждым поставщиком Сбербанка в договор включается отдельное приложение о соблюдении принципов устойчивого развития.  

 Мотивирование частных клиентов к участию в решении вопросов устойчивого развития – шестое направление работы.  В частности, в сегменте privatebanking Сбер регулярно запускает новые инвестиционные продукты, в основе которых находятся индексы на основе показателей устойчивого развития. Среди них – Solactive SPB Circular Economy Index, индекс акций глобальных компаний, работающих в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла.

Седьмым направлением становится экопросвещение. В нынешнем году экоуроки для сотрудников и клиентов Сбера состоялись во многих регионах. А премиальный формат обслуживания СберПервый и платежная система Visa запустили образовательный проект об ответственном потреблении «Цифровой сад».  

Снижение собственного воздействия на окружающую среду, - восьмое направление работы. Сам Сбер начал переход к концепции зеленого офиса – в частности, наращивает долю закупки зеленой энергии, а к 2023 году в планах довести ее до 30%. Банк также запустит блокчейн-платформу, позволяющую отследить происхождение электроэнергии.  

«Помощь правительства и ЦБ позволит банкам увеличить объемы финансирования зеленых проектов и снизит их стоимость, - отмечает первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. - Среди возможных мер – предоставление госгарантий, субсидирование процентных ставок и снижение риск-весов по ESG-кредитам, стимулирование (в том числе освобождение от налогов) фондов, инвестирующих в зеленые облигации, снижение требований к созданию резервов на возможные потери с учетом ESG-рейтинга клиента».

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