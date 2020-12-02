Депутат МГД Артемьев: Развитие транспортных систем Москвы входит в число приоритетов бюджета на 2021 год
15:54 02.12.2020
Развитие транспортной инфраструктуры Москвы необходимо продолжать, поскольку это позволит модернизировать отдаленные муниципалитеты, считает депутат Московской городской думы Олег Артемьев. По его словам, нужно продолжать инвестировать в транспортную систему столицы, даже несмотря на трудности, связанные с коронавирусом. Как отмечает депутат, в проект бюджета Москвы на 2021 год заложены расходы на развитие транспортной системы в 641 млрд руб., а в перспективе на три года сумма превысит 2 трлн руб. «Эти вложения будут направлены на строительство метро и МЦД, а также обновление подвижного состава. Для юга Москвы ключевыми проектами будут метро и МЦД-5, в том числе и Бирюлевская линия, которую с нетерпением ждут жители Бирюлева», - отмечает парламентарий.
По его мнению, радиальная линия, которая соединит восток и юг столицы, а в перспективе и новые территории Москвы будет стимулировать развитие экономики в этой части мегаполиса. «Территории, которые ранее занимали старые промышленные зоны, сегодня активно возвращаются в городской оборот. Они должны быть обеспечены транспортным сообщением, особенно - рельсовым транспортом», - уверен Артемьев.
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