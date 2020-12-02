За трансляцией Investor Day Сбера следили 1,3 млн зрителей в разных странах мира

16:53

Состоявшийся 30 ноября и 1 декабря двухдневный Investor Day Сбера, на котором топ-менеджеры компании представили стратегию на ближайшие три года, проходил в уникальном для подобного рода мероприятий формате. При проведении мероприятия использовались лучшие технологические практики, наработанные командой СберМаркетинга в рамках подготовки СберКонф. В частности, была специально разработана Sber Virtual Production Studio, для управления применялась платформа Unreal Engine, благодаря чему в режиме реального времени фоны выводились на экраны за спинами спикеров в соответствии с перемещением камеры, создавая эффект объема в кадре. Картинка была сформирована сочетанием VR-фона за спикерами и AR-слоя перед ними. VR-фон был создан в стилистике визуальной концепции инновационных офисов Сбера — СберСити на Кутузовском проспекте и Технопарка Сбера в Сколково. AR-слой заменял традиционный экран для презентаций — в нем визуализировались основные тезисы и данные из докладов спикеров. По мнению экспертов, этот формат сейчас - самый передовой и технологичный для проведения деловых мероприятий такого уровня. Запись трансляции Investor Day доступна на сайте.

По данным компании, за трансляцией, которая шла на двух языках — русском и английском, следили более 1,3 млн зрителей в разных странах мира, в том числа США, Великобритании, Франции.