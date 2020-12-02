0
0
78
НОВОСТИ

Вакцинация врачей и учителей от коронавируса может начаться на следующей неделе - Путин

17:12 02.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин объявил о планах начать масштабную вакцинацию от коронавируса врачей и учителей уже на следующей неделе.

На открытии многофункциональных медцентров Минобороны РФ, участие в котором президент принял в режиме видеоконференции, Путин сообщил о том, что в стране произведено порядка 2 млн доз вакцины от коронавируса. "Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию", - отметил глава государства. По его словам, вакцинация начнется с "первых двух групп риска - это врачи и учителя".

"Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации", - обратился Путин к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 02.12.2020
Резкий рост численности безработных в РФ в ВШЭ объяснили выплатой высоких пособий
0
46
17:06 02.12.2020
В открытом уроке на AI Journey будут участвовать Zivert, Рахим, Егор Шип и Даня Милохин
0
98
17:00 02.12.2020
В Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января закроют все кафе и рестораны
0
113
16:53 02.12.2020
За трансляцией Investor Day Сбера следили 1,3 млн зрителей в разных странах мира
0
122
16:32 02.12.2020
Российский космонавт счел поспешным заявление Маска о высадке человека на Марс через 6 лет
0
168
16:12 02.12.2020
Правозащитники обратились в Минюст с просьбой декриминализовать участие в мирных несогласованных митингах
0
183
16:00 02.12.2020
ЕС согласовал аналогичный акту Магнитского санкционный режим - источник
0
210
15:54 02.12.2020
Депутат МГД Артемьев: Развитие транспортных систем Москвы входит в число приоритетов бюджета на 2021 год
0
157
15:51 02.12.2020
Собянин открыл реанимационное отделение резервного госпиталя на ВДНХ
0
165
15:32 02.12.2020
Минобороны Турции сообщило о строительстве совместного с РФ центра по Нагорному Карабаху
0
226

Возврат к списку