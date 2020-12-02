Вакцинация врачей и учителей от коронавируса может начаться на следующей неделе - Путин
17:12 02.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин объявил о планах начать масштабную вакцинацию от коронавируса врачей и учителей уже на следующей неделе.
На открытии многофункциональных медцентров Минобороны РФ, участие в котором президент принял в режиме видеоконференции, Путин сообщил о том, что в стране произведено порядка 2 млн доз вакцины от коронавируса. "Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию", - отметил глава государства. По его словам, вакцинация начнется с "первых двух групп риска - это врачи и учителя".
"Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации", - обратился Путин к вице-премьеру Татьяне Голиковой.
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