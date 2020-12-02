Головному офису Adidas в Москве грозит штраф в 300 тысяч рублей за нарушение антиковидных мер
19:49 02.12.2020
Представители московского Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) обнаружили признаки нарушения мер профилактики COVID-19 в головном офисе компании Adidas. По словам главного инспектора ОАТИ столицы Андрея Поплавского, проблемы были выявлены в процессе проведения рейда по проверке предоставленных сведений о переводе сотрудников на удаленный режим работы. В результате оказалось, что сотрудники организации не соблюдают перчаточно-масочный режим.
«В связи этим организации вручено уведомление о вызове в инспекцию для выяснения дополнительных обстоятельств по делу», - отмечает Поплавский. По его словам, в связи с выявленными нарушениями юридическому лицу грозит штраф до 300 тыс. руб.
Нужно отметить, что московские власти в последнее время активно следят за тем, как выполняются меры по предотвращению распространения коронавируса. В городе в общественных местах действует масочно-перчаточный режим, старшеклассники и учащиеся колледжей перешли на дистанционное обучение, работодатели перевели не менее 30% сотрудников на удаленку до 15 января 2021 года. Культурные мероприятия не запрещены, но максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% от общей вместимости зала, а вот выставки, публичные лекции, рекламные акции и другие мероприятия можно проводить только онлайн.
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