Головному офису Adidas в Москве грозит штраф в 300 тысяч рублей за нарушение антиковидных мер

19:49

Представители московского Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) обнаружили признаки нарушения мер профилактики COVID-19 в головном офисе компании Adidas. По словам главного инспектора ОАТИ столицы Андрея Поплавского, проблемы были выявлены в процессе проведения рейда по проверке предоставленных сведений о переводе сотрудников на удаленный режим работы. В результате оказалось, что сотрудники организации не соблюдают перчаточно-масочный режим.

«В связи этим организации вручено уведомление о вызове в инспекцию для выяснения дополнительных обстоятельств по делу», - отмечает Поплавский. По его словам, в связи с выявленными нарушениями юридическому лицу грозит штраф до 300 тыс. руб.

Нужно отметить, что московские власти в последнее время активно следят за тем, как выполняются меры по предотвращению распространения коронавируса. В городе в общественных местах действует масочно-перчаточный режим, старшеклассники и учащиеся колледжей перешли на дистанционное обучение, работодатели перевели не менее 30% сотрудников на удаленку до 15 января 2021 года. Культурные мероприятия не запрещены, но максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% от общей вместимости зала, а вот выставки, публичные лекции, рекламные акции и другие мероприятия можно проводить только онлайн.