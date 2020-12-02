Украина хочет проводить больше учений НАТО на своей территории
21:30 02.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина и страны НАТО будут активнее взаимодействовать в регионе Черного моря, в частности Киев рассчитывает на увеличение количества совместных учений на своей территории. Об этом в среду заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам специальной сессии по проблемам безопасности Черноморского региона в рамках второго дня заседания НАТО на уровне глав МИД в формате видеоконференции с участием глав внешнеполитических ведомств Украины и Грузии.
"Сказал коллегам из НАТО о том, что Украина хочет больше взаимодействия с Альянсом, в частности больше натовских учений на территории Украины", - заявил Кулеба в видеообращении на своей странице в "Фейсбуке".
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