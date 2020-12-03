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НОВОСТИ

За два последних года в РФ ухудшилась ситуация с правами человека - доклад правительства ФРГ

09:20 03.12.2020 Источник: Эхо Москвы

За два последних года ситуация с правами человека в России ухудшилась.

Это констатируется в докладе правительства Германии об общей ситуации с правами человека в мире. Как отмечается на сайте DW, в докладе говорится, что в России все больше ограничивается свобода собраний, свертываются политические свободы, вводятся все новые ограничения в интернете, ухудшаются условия для гражданского общества и НКО. Так, на фоне региональных выборов в 2019 года «в отношении ряда участников протестов были возбуждены уголовные дела, приведшие к многолетним срокам лишения свободы. Кроме того, в прошлом году в России был принят закон о «суверенном интернете», значительно расширивший возможности для цензуры в Сети».  Эхо Москвы

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