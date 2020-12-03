Собянин: Первыми вакцину от COVID-19 в Москве получат врачи, учителя и работники соцслужб
13:46 03.12.2020
В Москве 4 декабря будет открыта запись на вакцинацию от COVID-19. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в столице уже Москве создали всю технологическую и организационную цепочку для массового вакцинирования граждан. «Подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины. Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошел специальное обучение», - отметил градоначальник.
Как пишет Собянин на своем сайте, по согласованию с правительством России, для того, чтобы «обкатать» механизм массовой вакцинации, в столице в первую очередь решено открыть электронную запись на прививку для сотрудников учреждений образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для персонала городских социальных служб. «В ближайшие недели, по мере поступления больших партий вакцины, этот перечень будем расширять. Работа прививочных пунктов начнется с 5 декабря», - сообщил мэр.
Напомним, в среду президент России Владимир Путин после общения с вице-премьером Татьяной Голиковой распорядился начать массовую вакцинацию россиян уже со следующей недели. Предполагается, что сделать прививку граждане смогут бесплатно и на добровольной основе. «Я знаю, что в целом и промышленность, и (медицинская) сеть в целом к этому готовы. Давайте будем делать этот первый шаг», - заявил глава РФ.
НОВОСТИ
- 15:00 03.12.2020
- РФ войдет в десятку лучших стран по качеству школьного образования, заявил Сергей Кравцов
- 14:32 03.12.2020
- В Азербайджане из-за дня памяти Ататюрка перенесли День победы в войне в Карабахе - СМИ
- 14:12 03.12.2020
- Полиция проводит проверку по возможной подмене документа с автографом Петра I в архиве
- 14:00 03.12.2020
- Посол Венгрии на Украине обвинил Киев в нетолерантности и манипуляциях
- 13:45 03.12.2020
- Светлана Тихановская хочет, но не может поехать в Москву
- 13:35 03.12.2020
- «Группа ГАЗ» вручила автомобили «Соболь» поисковому отряду «Лиза Алерт»
- 13:32 03.12.2020
- Власти Петербурга ожидают от РПЦ ограничений на массовые мероприятия в Рождество
- 13:30 03.12.2020
- Илюмжинов и Джалали обсудили проект коридора «Север-Юг»
- 13:20 03.12.2020
- Новый проект подготовят вместо отозванных инициатив об изъятии детей из семьи - Володин
- 13:05 03.12.2020
- Власти Петербурга планируют на 23% увеличить число коек для пациентов с коронавирусом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать