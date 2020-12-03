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Собянин: Первыми вакцину от COVID-19 в Москве получат врачи, учителя и работники соцслужб

13:46 03.12.2020

В Москве 4 декабря будет открыта запись на вакцинацию от COVID-19. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в столице уже Москве создали всю технологическую и организационную цепочку для массового вакцинирования граждан. «Подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины. Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошел специальное обучение», - отметил градоначальник.

Как пишет Собянин на своем сайте, по согласованию с правительством России, для того, чтобы «обкатать» механизм массовой вакцинации, в столице в первую очередь решено открыть электронную запись на прививку для сотрудников учреждений образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для персонала городских социальных служб. «В ближайшие недели, по мере поступления больших партий вакцины, этот перечень будем расширять. Работа прививочных пунктов начнется с 5 декабря», - сообщил мэр.

Напомним, в среду президент России Владимир Путин после общения с вице-премьером Татьяной Голиковой распорядился начать массовую вакцинацию россиян уже со следующей недели. Предполагается, что сделать прививку граждане смогут бесплатно и на добровольной основе. «Я знаю, что в целом и промышленность, и (медицинская) сеть в целом к этому готовы. Давайте будем делать этот первый шаг», - заявил глава РФ.

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