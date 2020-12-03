ЕК предложила наказывать ответственных за дезинформацию и "иностранное вмешательство"

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз должен усилить борьбу с дезинформацией и "иностранным вмешательством" в демократические процессы сообщества и, в частности, наказывать виновных. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в четверг в Брюсселе.

"План действий предлагает усовершенствовать существующие инструменты ЕС по противодействию иностранному вмешательству, включая принятие новых мер, позволяющих наказывать виновных", - отмечается в нем.