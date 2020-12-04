Чубайс займется борьбой с изменением климата - The Bell
10:20 04.12.2020 Источник: Эхо Москвы
The Bell: Анатолий Чубайс после ухода из «Роснано» займется борьбой с изменением климата. О новом назначении могут объявить в течении ближайших нескольких дней сообщает издание The Bell со ссылкой на знакомых Чубайса, однако пока не известно ни название организации, в которой он будет работать, ни его должность. При этом, сообщается, что она будет вне структуры правительства.
Круг вопросов, которые будет курировать Чубайс связаны с планом мероприятий по выполнению Россией Парижского соглашения по климату, в частности по ограничению выбросов СО2. В 2022 году ЕС будет введет углеродный налог и Россия может потерять до 5 миллиардов долларов, а некоторые отрасли вообще лишаться европейского рынка. Пока механизмов решения этой проблемы в стране нет. Кроме того, Чубайс может работать над привлечением так называемых зеленых инвестиций. Ранее Коммерсант сообщал, что Чуйбайс получил приглашение заняться Арктикой, но сам он это не подтвердил, а информацию о его назначении в представительство ООН опроверг МИД.
Отставка Анатолия Чубайса с поста главы Роснано связано с оптимизацией институтов развития, о начале которой объявил Премьер Михаил Мишустин Эхо Москвы
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