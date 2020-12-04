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Существуют факторы для повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях ЦБ - Клепач

12:05 04.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономические факторы сейчас складываются в пользу повышения ключевой ставки ЦБ РФ на одном из ближайших заседаний, сообщил журналистам главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач в кулуарах Первого Евразийского конгресса.

"Я надеюсь, что 18 декабря ключевая ставка не будет меняться, но скорее факторы складываются к сторону ее повышения либо в конце декабря, либо дальше, потому что инфляция ускоряется. Думаю, по году она будет 4,4-4,5% и это результат не только курса", - сказал он.

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