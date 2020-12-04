Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство РФ, поданное в рамках дела ЮКОСа
13:00 04.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный суд Нидерландов принял решение отклонить ходатайство российской стороны, поданное в рамках разбирательства по делу ЮКОСа. Решение опубликовано в пятницу на сайте инстанции.
Данное ходатайство было подано российской стороной в июне. В нем содержалось требование приостановить исполнение арбитражных решений о выплате более 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа.
"Суд оценил, как будут затронуты интересы обеих сторон в связи с продолжением или приостановкой исполнения решений, и не нашел оснований для удовлетворения ходатайства РФ, - говорится в решении. - Данное решение означает, что бывшие акционеры ЮКОСа могут продолжать добиваться выполнения арбитражных решений в ожидании окончательного решения по делу".
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