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НОВОСТИ

За первые пять часов 5000 москвичей записалось на прививку от COVID-19

15:27 04.12.2020

Москвичи очень заинтересованы в вакцинации от  СOVID-19. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, всего за пять часов после открытия онлайн-записи на прививку от заражения коронавирусом, свои заявки оставили 5000 москвичей. «Сложный процесс вакцинации от ковида запущен, - написал градоначальник на своем сайте. - За первые пять часов на прививку записалось 5000 человек – учителя, врачи, соцработники, те, кто сегодня больше всего рискуют своим здоровьем и жизнью». 

Напомним, в первую очередь в Москве будут вакцинированы медики, учителя и сотрудники социальных служб. По словам заместителя мэра Анастасии Раковой, в городе все готово к этому процессу, например, отработана непрерывная холодовая цепь для вакцины: препарат доставляется специализированным автотранспортом в термоконтейнерах, после чего перегружается в медицинские морозильники, причем на протяжении всей логистической цепочки температурный режим контролируется индикаторами.

В Москве уже более 20 тыс. человек в рамках пострегистрационного клинического исследования получили обе дозы вакцины.

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