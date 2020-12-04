За первые пять часов 5000 москвичей записалось на прививку от COVID-19

15:27

Москвичи очень заинтересованы в вакцинации от СOVID-19. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, всего за пять часов после открытия онлайн-записи на прививку от заражения коронавирусом, свои заявки оставили 5000 москвичей. «Сложный процесс вакцинации от ковида запущен, - написал градоначальник на своем сайте. - За первые пять часов на прививку записалось 5000 человек – учителя, врачи, соцработники, те, кто сегодня больше всего рискуют своим здоровьем и жизнью».

Напомним, в первую очередь в Москве будут вакцинированы медики, учителя и сотрудники социальных служб. По словам заместителя мэра Анастасии Раковой, в городе все готово к этому процессу, например, отработана непрерывная холодовая цепь для вакцины: препарат доставляется специализированным автотранспортом в термоконтейнерах, после чего перегружается в медицинские морозильники, причем на протяжении всей логистической цепочки температурный режим контролируется индикаторами.

В Москве уже более 20 тыс. человек в рамках пострегистрационного клинического исследования получили обе дозы вакцины.