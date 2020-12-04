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НОВОСТИ

Полиция Турции задержала съемочную группу телеканала НТВ

16:12 04.12.2020 Источник: Эхо Москвы

Турецкая полиция задержала съемочную группу телеканала НТВ — корреспондента Алексея Петрушко и оператора Ивана Малышкина, сотрудников программы «Центральное телевидение». Они перестали выходить на связь.

В МИДе сообщили, что российские дипломаты контактируют с турецкими властями и пытаются прояснить информацию о причинах задержания.  Эхо Москвы

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